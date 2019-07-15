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Яркая трешка с этническими мотивами


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Показываем, как дизайнеры реализовали интересный проект в этническом стиле.

В трехкомнатной квартире, в которую мы предлагаем вам заглянуть, дизайнеры ReRooms оформили интерьер в этническом стиле. Для него характерно использование натуральных цветов и материалов: камня, дерева и стекла — а также принтов, орнаментов и текстиля национального характера.

Для каждой из комнат был выбран акцентный цвет, придающий интерьеру особенную изюминку. Основой послужили оттенки бежевого и серого — интерьер получился интересный и необычный. 

Прихожаяхкомнатной квартире, в которую мы предлагаем вам заглянуть, дизайнеры ReRooms оформили интерьер в этническом стиле. Для него характерно использование натуральных цветов и материалов: камня, дерева и стекла — а также принтов, орнаментов и текстиля национального характера.

Для каждой из комнат был выбран акцентный цвет, придающий интерьеру особенную изюминку. Основой послужили оттенки бежевого и серого — интерьер получился интересный и необычный. 

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В небольшой прихожей мебели немного: в нише расположилась минималистичная вешалка, под которой встроена удобная обувница, также выполняющая роль скамейки. Напротив сделан узкий стеллаж для мелочей. Обратите внимание, как интересно оформлена дверь: в нее встроено зеркало, чтобы можно было взглянуть на себя перед выходом из дома.

Фото № 1: Яркая трешка с этническими мотивамиФото: rerooms.ru

От двери начинается длинный коридор, который ведет нас к хозяйской спальне, ванной и кабинету. Во всю его длину расположился гардероб с зеркальными дверцами — они делают коридор визуально шире.

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Фото № 2: Яркая трешка с этническими мотивамиФото: rerooms.ru

Хозяева решили не делать дверей между прихожей и гостиной — для отделения помещений друг от друга дизайнеры использовали разный материал и цвет пола (керамогранит и ламинат).

Фото № 3: Яркая трешка с этническими мотивамиФото: rerooms.ru

Кухня-гостиная

Если, войдя в квартиру, сразу повернуть налево, вы попадете в гостиную, объединенную с кухней. В этом помещении дизайнеры сумели разместить несколько зон: столовую, гостиную и кухню. Это удалось сделать в том числе с помощью индивидуальной подсветки для каждой из зон. Особенно интересно смотрится бра, оно привносит в интерьер нотки брутальности.

Фото № 4: Яркая трешка с этническими мотивамиФото: rerooms.ru

Столовую зону решено было оформить около окна. Здесь дизайнеры использовали деревянную мебель и необычные подвесные светильники, которые сразу же привлекают внимание.

Фото № 5: Яркая трешка с этническими мотивамиФото: rerooms.ru

В этой комнате акцентом стал синий цвет. Его оттенки есть на картине, в текстиле гостиной, одна из стен тоже выкрашена в синий. В зоне гостиной есть все необходимое для отдыха: мягкий диван, большой телевизор, журналы и книги.

Фото № 6: Яркая трешка с этническими мотивамиФото: rerooms.ru

Повернув на кухню, вы увидите еще одну обеденную зону: стол, похожий на барную стойку. Он рассчитан на двоих человек. Над ним расположился ряд деревянных полок, на которых стоит посуда и аксессуары.

Фото № 7: Яркая трешка с этническими мотивамиФото: rerooms.ru

Зона для готовки тоже заслуживает отдельного внимания. Привлекает внимание цвет кухонного гарнитура. Согласитесь, он довольно необычный. Яркий синий цвет разбавляет фартук, выложенный светлой плиткой с геометрическим узором.

Фото № 8: Яркая трешка с этническими мотивамиФото: rerooms.ru

Технику, необходимую для готовки, дизайнеры разместили очень удобно. Духовку и микроволновку встроили в шкаф, расположенный напротив основного гарнитура.

Фото № 9: Яркая трешка с этническими мотивамиФото: rerooms.ru

Спальня

Спальня в квартире получилась очень уютной. Особую гармонию в нее вносят деревянные стены и электрические свечи, добавляющие комнате тепла. Изголовье кровати оформлено функционально: на полках можно хранить не только декоративные аксессуары, но и более нужные вещи.

Фото № 10: Яркая трешка с этническими мотивамиФото: rerooms.ru

Особенность комнаты — два балкона с двух сторон. Для хранения вещей хозяев выбрали вместительный, но недлинный шкаф.

Фото № 11: Яркая трешка с этническими мотивамиФото: rerooms.ru

Оконные рамы и балконная дверь были выбраны в том же цвете, что и деревянные стены комнаты. Для защиты от света на окна повесили светонепроницаемые шторы.

Фото № 12: Яркая трешка с этническими мотивамиФото: rerooms.ru

Напротив кровати на стене расположился большой телевизор, под которым дизайнеры сделали широкие полки. Рядом с ними они разместили светильник и плетеное кресло, чтобы хозяйка могла использовать полки как туалетный столик.

Фото № 13: Яркая трешка с этническими мотивамиФото: rerooms.ru

Детская комната

Соседняя со спальней комната выполняет роль детской. Однако по дизайну помещения видно, что в ней живет подросток. Дизайнеры выбрали зеленый цвет для акцентов. В этом оттенке оформлена зона около окна и стена с фотообоями.

Рядом с дверью оборудовано рабочее место. Для экономии пространства выбрана комбинация стеллажа и подвесного стола. На полках можно хранить книги, учебники и бумаги, а на столе отлично поместится компьютер или ноутбук.

Фото № 14: Яркая трешка с этническими мотивамиФото: rerooms.ru

Напротив спальной зоны висит большой телевизор. Обратите внимание, как интересно оформлена стена за ним. Для того чтобы пустая однотонная стена не казалась скучной, дизайнеры сделали композицию из деревянных реек, выкрашенных в цвет стены.

Фото № 15: Яркая трешка с этническими мотивамиФото: rerooms.ru

По бокам от окна разместились глубокие шкафы для хранения вещей, а под окном — удобная кушетка, лежа на которой можно любоваться видом из окна или читать книгу.

Фото № 16: Яркая трешка с этническими мотивамиФото: rerooms.ru

Ванная

Рядом со спальней и детской расположена основная ванная комната. В квартире раздельный санузел, поэтому ванна и унитаз находятся в разных помещениях.

Фото № 17: Яркая трешка с этническими мотивамиФото: rerooms.ru

Ванная комната выглядит очень стильно. Дизайнеры использовали в ее оформлении плитку под камень и дерево. Пол выложен тоже плиткой, с этническим орнаментом.

Фото № 18: Яркая трешка с этническими мотивамиФото: rerooms.ru

Широкая столешница во всю стену прячет под собой встроенную стиральную машинку, корзину для белья и полки для хранения косметики и аксессуаров. 

Фото № 19: Яркая трешка с этническими мотивамиФото: rerooms.ru

На самой столешнице разместилась длинная неглубокая раковина, над которой висит большое зеркало.

Фото № 20: Яркая трешка с этническими мотивамиФото: rerooms.ru

Санузел

Санузел находится около входа. Комната имеет длинную узкую форму, поэтому дизайнеры решили сделать здесь деревянный пол, переходящий в акцентную стену. Декор отвлекает внимание от формы помещения. В стене сделана удобная полка для хранения мелочей. 

Фото № 21: Яркая трешка с этническими мотивамиФото: rerooms.ru

Санузел оборудован маленькой прямоугольной раковиной и большим круглым зеркалом в деревянной раме в тон стене.

Фото № 22: Яркая трешка с этническими мотивамиФото: rerooms.ru

Стоимость дизайн-проекта для этой трехкомнатной квартиры — 49 990 рублей. Подробнее ознакомиться с планировкой, дизайнерскими решениями, использованной мебелью и отделочными материалами можно в ведомости по ссылке.

#трехкомнатная квартира#Дизайн-проект#этнический стиль
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2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
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