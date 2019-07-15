Яркая трешка с этническими мотивами

Показываем, как дизайнеры реализовали интересный проект в этническом стиле.
В трехкомнатной квартире, в которую мы предлагаем вам заглянуть, дизайнеры ReRooms оформили интерьер в этническом стиле. Для него характерно использование натуральных цветов и материалов: камня, дерева и стекла — а также принтов, орнаментов и текстиля национального характера.
Для каждой из комнат был выбран акцентный цвет, придающий интерьеру особенную изюминку. Основой послужили оттенки бежевого и серого — интерьер получился интересный и необычный.
Прихожаяхкомнатной квартире, в которую мы предлагаем вам заглянуть, дизайнеры ReRooms оформили интерьер в этническом стиле. Для него характерно использование натуральных цветов и материалов: камня, дерева и стекла — а также принтов, орнаментов и текстиля национального характера.
Для каждой из комнат был выбран акцентный цвет, придающий интерьеру особенную изюминку. Основой послужили оттенки бежевого и серого — интерьер получился интересный и необычный.
Прихожая
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В небольшой прихожей мебели немного: в нише расположилась минималистичная вешалка, под которой встроена удобная обувница, также выполняющая роль скамейки. Напротив сделан узкий стеллаж для мелочей. Обратите внимание, как интересно оформлена дверь: в нее встроено зеркало, чтобы можно было взглянуть на себя перед выходом из дома.
От двери начинается длинный коридор, который ведет нас к хозяйской спальне, ванной и кабинету. Во всю его длину расположился гардероб с зеркальными дверцами — они делают коридор визуально шире.
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Хозяева решили не делать дверей между прихожей и гостиной — для отделения помещений друг от друга дизайнеры использовали разный материал и цвет пола (
Кухня-гостиная
Если, войдя в квартиру, сразу повернуть налево, вы попадете в гостиную, объединенную с кухней. В этом помещении дизайнеры сумели разместить несколько зон: столовую, гостиную и кухню. Это удалось сделать в том числе с помощью индивидуальной подсветки для каждой из зон. Особенно интересно смотрится
Столовую зону решено было оформить около окна. Здесь дизайнеры использовали деревянную мебель и необычные подвесные светильники, которые сразу же привлекают внимание.
В этой комнате акцентом стал синий цвет. Его оттенки есть на картине, в текстиле гостиной, одна из стен тоже выкрашена в синий. В зоне гостиной есть все необходимое для отдыха: мягкий диван, большой телевизор, журналы и книги.
Повернув на кухню, вы увидите еще одну обеденную зону: стол, похожий на барную стойку. Он рассчитан на двоих человек. Над ним расположился ряд деревянных полок, на которых стоит посуда и аксессуары.
Зона для готовки тоже заслуживает отдельного внимания. Привлекает внимание цвет кухонного гарнитура. Согласитесь, он довольно необычный. Яркий синий цвет разбавляет фартук, выложенный светлой плиткой с геометрическим узором.
Технику, необходимую для готовки, дизайнеры разместили очень удобно. Духовку и микроволновку встроили в шкаф, расположенный напротив основного гарнитура.
Спальня
Спальня в квартире получилась очень уютной. Особую гармонию в нее вносят деревянные стены и электрические свечи, добавляющие комнате тепла. Изголовье кровати оформлено функционально: на полках можно хранить не только декоративные аксессуары, но и более нужные вещи.
Особенность комнаты — два балкона с двух сторон. Для хранения вещей хозяев выбрали вместительный, но недлинный шкаф.
Оконные рамы и балконная дверь были выбраны в том же цвете, что и деревянные стены комнаты. Для защиты от света на окна повесили светонепроницаемые шторы.
Напротив кровати на стене расположился большой телевизор, под которым дизайнеры сделали широкие полки. Рядом с ними они разместили светильник и плетеное кресло, чтобы хозяйка могла использовать полки как туалетный столик.
Детская комната
Соседняя со спальней комната выполняет роль детской. Однако по дизайну помещения видно, что в ней живет подросток. Дизайнеры выбрали зеленый цвет для акцентов. В этом оттенке оформлена зона около окна и стена с
Рядом с дверью оборудовано рабочее место. Для экономии пространства выбрана комбинация стеллажа и подвесного стола. На полках можно хранить книги, учебники и бумаги, а на столе отлично поместится компьютер или ноутбук.
Напротив спальной зоны висит большой телевизор. Обратите внимание, как интересно оформлена стена за ним. Для того чтобы пустая однотонная стена не казалась скучной, дизайнеры сделали композицию из деревянных реек, выкрашенных в цвет стены.
По бокам от окна разместились глубокие шкафы для хранения вещей, а под окном — удобная кушетка, лежа на которой можно любоваться видом из окна или читать книгу.
Ванная
Рядом со спальней и детской расположена основная ванная комната. В квартире раздельный санузел, поэтому ванна и унитаз находятся в разных помещениях.
Ванная комната выглядит очень стильно. Дизайнеры использовали в ее оформлении
Широкая столешница во всю стену прячет под собой встроенную стиральную машинку, корзину для белья и полки для хранения косметики и аксессуаров.
На самой столешнице разместилась длинная неглубокая
Санузел
Санузел находится около входа. Комната имеет длинную узкую форму, поэтому дизайнеры решили сделать здесь деревянный пол, переходящий в акцентную стену. Декор отвлекает внимание от формы помещения. В стене сделана удобная полка для хранения мелочей.
Санузел оборудован маленькой прямоугольной раковиной и большим круглым зеркалом в деревянной раме в тон стене.
Стоимость дизайн-проекта для этой трехкомнатной квартиры — 49 990 рублей. Подробнее ознакомиться с планировкой, дизайнерскими решениями, использованной мебелью и отделочными материалами можно в
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники