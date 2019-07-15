Яркая трешка с этническими мотивами

Для каждой из комнат был выбран акцентный цвет, придающий интерьеру особенную изюминку. Основой послужили оттенки бежевого и серого — интерьер получился интересный и необычный.

Для каждой из комнат был выбран акцентный цвет, придающий интерьеру особенную изюминку. Основой послужили оттенки бежевого и серого — интерьер получился интересный и необычный.

В трехкомнатной квартире, в которую мы предлагаем вам заглянуть, дизайнеры ReRooms оформили интерьер в этническом стиле. Для него характерно использование натуральных цветов и материалов: камня, дерева и стекла — а также принтов, орнаментов и текстиля национального характера.

В небольшой прихожей мебели немного: в нише расположилась минималистичная вешалка, под которой встроена удобная обувница, также выполняющая роль скамейки. Напротив сделан узкий стеллаж для мелочей. Обратите внимание, как интересно оформлена дверь: в нее встроено зеркало, чтобы можно было взглянуть на себя перед выходом из дома.

Фото: rerooms.ru

От двери начинается длинный коридор, который ведет нас к хозяйской спальне, ванной и кабинету. Во всю его длину расположился гардероб с зеркальными дверцами — они делают коридор визуально шире.

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Фото: rerooms.ru

Хозяева решили не делать дверей между прихожей и гостиной — для отделения помещений друг от друга дизайнеры использовали разный материал и цвет пола ( керамогранит и ламинат ).

Фото: rerooms.ru

Кухня-гостиная

Если, войдя в квартиру, сразу повернуть налево, вы попадете в гостиную, объединенную с кухней. В этом помещении дизайнеры сумели разместить несколько зон: столовую, гостиную и кухню. Это удалось сделать в том числе с помощью индивидуальной подсветки для каждой из зон. Особенно интересно смотрится бра , оно привносит в интерьер нотки брутальности.

Фото: rerooms.ru

Столовую зону решено было оформить около окна. Здесь дизайнеры использовали деревянную мебель и необычные подвесные светильники, которые сразу же привлекают внимание.

Фото: rerooms.ru

В этой комнате акцентом стал синий цвет. Его оттенки есть на картине, в текстиле гостиной, одна из стен тоже выкрашена в синий. В зоне гостиной есть все необходимое для отдыха: мягкий диван, большой телевизор, журналы и книги.

Фото: rerooms.ru

Повернув на кухню, вы увидите еще одну обеденную зону: стол, похожий на барную стойку. Он рассчитан на двоих человек. Над ним расположился ряд деревянных полок, на которых стоит посуда и аксессуары.

Фото: rerooms.ru

Зона для готовки тоже заслуживает отдельного внимания. Привлекает внимание цвет кухонного гарнитура. Согласитесь, он довольно необычный. Яркий синий цвет разбавляет фартук, выложенный светлой плиткой с геометрическим узором.

Фото: rerooms.ru

Технику, необходимую для готовки, дизайнеры разместили очень удобно. Духовку и микроволновку встроили в шкаф, расположенный напротив основного гарнитура.

Фото: rerooms.ru

Спальня

Спальня в квартире получилась очень уютной. Особую гармонию в нее вносят деревянные стены и электрические свечи, добавляющие комнате тепла. Изголовье кровати оформлено функционально: на полках можно хранить не только декоративные аксессуары, но и более нужные вещи.

Фото: rerooms.ru

Особенность комнаты — два балкона с двух сторон. Для хранения вещей хозяев выбрали вместительный, но недлинный шкаф.

Фото: rerooms.ru

Оконные рамы и балконная дверь были выбраны в том же цвете, что и деревянные стены комнаты. Для защиты от света на окна повесили светонепроницаемые шторы.

Фото: rerooms.ru

Напротив кровати на стене расположился большой телевизор, под которым дизайнеры сделали широкие полки. Рядом с ними они разместили светильник и плетеное кресло, чтобы хозяйка могла использовать полки как туалетный столик.

Фото: rerooms.ru

Детская комната

Соседняя со спальней комната выполняет роль детской. Однако по дизайну помещения видно, что в ней живет подросток. Дизайнеры выбрали зеленый цвет для акцентов. В этом оттенке оформлена зона около окна и стена с фотообоями .

Рядом с дверью оборудовано рабочее место. Для экономии пространства выбрана комбинация стеллажа и подвесного стола. На полках можно хранить книги, учебники и бумаги, а на столе отлично поместится компьютер или ноутбук.

Фото: rerooms.ru

Напротив спальной зоны висит большой телевизор. Обратите внимание, как интересно оформлена стена за ним. Для того чтобы пустая однотонная стена не казалась скучной, дизайнеры сделали композицию из деревянных реек, выкрашенных в цвет стены.

Фото: rerooms.ru

По бокам от окна разместились глубокие шкафы для хранения вещей, а под окном — удобная кушетка, лежа на которой можно любоваться видом из окна или читать книгу.

Фото: rerooms.ru

Ванная

Рядом со спальней и детской расположена основная ванная комната. В квартире раздельный санузел, поэтому ванна и унитаз находятся в разных помещениях.

Фото: rerooms.ru

Ванная комната выглядит очень стильно. Дизайнеры использовали в ее оформлении плитку под камень и дерево. Пол выложен тоже плиткой, с этническим орнаментом.

Фото: rerooms.ru

Широкая столешница во всю стену прячет под собой встроенную стиральную машинку, корзину для белья и полки для хранения косметики и аксессуаров.

Фото: rerooms.ru

На самой столешнице разместилась длинная неглубокая раковина , над которой висит большое зеркало.

Фото: rerooms.ru

Санузел

Санузел находится около входа. Комната имеет длинную узкую форму, поэтому дизайнеры решили сделать здесь деревянный пол, переходящий в акцентную стену. Декор отвлекает внимание от формы помещения. В стене сделана удобная полка для хранения мелочей.

Фото: rerooms.ru

Санузел оборудован маленькой прямоугольной раковиной и большим круглым зеркалом в деревянной раме в тон стене.

Фото: rerooms.ru